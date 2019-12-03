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Петиція за легалізацію медичного канабісу набрала 25 тисяч підписів

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун виступила за легалізацію канабісу для застосування з медичною метою
Петиція до Верховної Ради з вимогою легалізувати використання канабісу з медичною і науковою метою набрала необхідні 25 тисяч підписів для її розгляду комітетом парламенту.
Петиція за легалізацію медичного канабісу набрала 25 тисяч підписів Фото: з відкритих джерел

Про це свідчить інформація на сайті парламенту, повідомляє "Лівий берег".

Тепер Верховна Рада протягом трьох робочих днів на своєму сайті має опублікувати повідомлення про початок розгляду петиції.

Автори петиції вимагають законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з конопель під час лікування хронічного болю і низки інших хвороб, зокрема хвороби Альцгеймера, Паркінсона, втрати ваги під час СНІДу, а також різних форм склерозу та інших важких хвороб.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун виступила за легалізацію канабісу для застосування з медичною метою. Супрун зазначила, що медичний канабіс має безліч доведених лікувальних і паліативних ефектів і дозволений в 25 штатах США, Австралії, Канаді, його використання давно врегульовано у багатьох європейських країнах.

Також вона зазначила, що в Ізраїлі, Румунії, Македонії і Пуерто-Рико канабіс заборонений, проте дозволений у випадках невиліковних хвороб.

Нагадаємо, що Таїланд став першою країною Азії, де легалізували медичне використання марихуани.

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12 03 2019 20:40
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