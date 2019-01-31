Супрун підтримала використання марихуани в медичних цілях
Медичний канабіс має безліч доведених лікувальних та паліативних ефектів, і дозволений, наприклад, в 25 штатах США, Австралії, Канаді, його використання давно врегульовано в багатьох європейських країна, зазначила виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.
У чому ефективність канабісу? Рослини роду Cannabis містять активні речовини – канабіноїди. Найбільш вивченими є тетрагідроканабінол (ТГК) та канабідіол (КБД).
“Їхня дія відрізняється: ТГК має виражені психотропні ефекти і збуджує нервову систему, це активна речовина "трави" чорного ринку. КБД майже не має психотропної дії, знеболює, розслабляє і гальмує. В медичному канабісі переважає КБД”.
Наше тіло виробляє схожі молекули – ендоканабіноїди, себто внутрішні канабіноїди. Вважають, що мігрень, фіброміалгія і синдром подразненого кишківника є наслідком браку ендоканабіноїдів
Є різні способи споживання канабіноїдів: масла, таблетки, мазі, куріння та вапоризація. Дітям в разі епілепсії прописують пероральний прийом канабіноїдів.
Медичний канабіс застосовують в таких випадках:
- Хвороба Альцгеймера. Є істотні докази того, що регулярне помірне споживання канабісу допомагає сповільнити прогрес хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних хвороб.
- Рак. Головною цінністю медичного канабісу є паліативна допомога онкохворим. Втім, клінічні дослідження на людях наразі показали можливість використання канабісу у лікуванні базальноклітинного раку.
- Хронічний біль. Масштабні рандомізовані подвійні сліпі клінічні дослідження показали ефективність та безпечність канабісу при хронічному болі.
- Синдром подразненого кишківника, в тому числі хвороба Крона та виразковий коліт. 50% пацієнтів із хворобою Крона повністю одужали, а 90% відчули значні покращення. .
- Множинний склероз (МС). Канабіс ефективний і безпечний паліативний засіб при цій хворобі. Крім того, дослідження вказують на можливий лікарський ефект канабісу у відновленні мієлінових оболонок нейронів при МС.
- Епілепсія в дорослих і дітей. Медичний канабіс знижує частоту і тривалість епілептичних нападів, в тому числі — в разі епілепсії, що не піддається медикаментозному лікуванню.
- Нудота і блювота внаслідок хіміотерапії.
В США медичний канабіс призначають також в разі пост-травматичного синдрому і глаукоми.
Є низка робіт, що вивчали ефективність медичного канабісу в разі тривожності, порушення сну, покращення апетиту в ВІЛ-інфікованих людей, депресії.
Медичний канабіс має і побічні ефекти – запаморочення, байдужість, порушення пам’яті та звикання, вплив на серцево-судинні та респіраторні хвороби. Звісно, перед будь-яким призначенням, лікар зважує користь та ризики застосування та виписує споживання таких препаратів лише за необхідності.
“Доступ пацієнтів до препаратів на основі канабісу – це реалізація їхнього права на медичну допомогу. Важливо підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях та медицині”.
Нагадаємо, Закон про легалізацію продажу для вживання марихуани в медичних цілях набув чинності в Польщі в 2017 році, але тільки 17 січня 2019 року перша партія надійшла на аптечні склади.
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