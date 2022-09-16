RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У світі пройде флешмоб на підтримку полонених жінок-військових з "Азовсталі"

У полоні на сьогодні перебуває понад 520 некомбатантів, яких вивезено із заводу "Азовсталь" на непідконтрольну Україні територію. Зокрема у полоні перебуває понад 130 жінок, серед яких є і вагітні
У світі пройде флешмоб на підтримку полонених жінок-військових з "Азовсталі" Фото: з вільних джерел

В Україні та світі 17 вересня відбудеться флешмоб на підтримку жінок-військовополонених, яких вивезли із заводу "Азовсталь" російські військові.

Про це Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомляє у Telegram, передає Цензор.

У російському полоні на сьогодні перебуває понад 520 некомбатантів, яких вивезено із заводу "Азовсталь" на непідконтрольну Україні територію. Зокрема у полоні перебуває понад 130 жінок, серед яких є і вагітні.

Так, у полоні ворога перебуває медичний працівник Мар’яна Мамонова з міста Млинів Рівненської області, яка служила в Маріуполі. Жінка вагітна та має от-от народити. Жодної інформації про обмін та навіть про її стан рідні не мають. Востаннє Мар’яну бачили на відео з Оленівки.

"Неможливо уявити, що переживають полонені, а надто вагітна, яка, ймовірно, за весь цей час не мала повноцінного нагляду з боку лікарів. Як пройдуть пологи та яка доля може чекати дитину – важко уявити, знаючи підлість російських загарбників. Є ймовірність, що дитину у матері відберуть і невідомо, чи зможе мама колись її віднайти та повернути", - ідеться в повідомленні.

Щоб привернути увагу суспільства до історії вагітної та інших жінок-військовополонених із заводу "Азовсталь" у багатьох містах України та світі пройдуть мирні акції на їхню підтримку.

Акції на підтримку українських жінок-військовополонених 17 вересня відбудуться у Львові на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку о 17:00, Рівному на Театральній площі о 14:00, в Тернополі на Театральній площі о 14:00, Києві за адресою вул. Драгоманова, 6/1 о 12:00, у Луцьку за адресою вул. Плитниця, 1 (Корона Вітовта) о 16:00, у Вараші Рівненської області поблизу "Берізки" о 14:00.

Також акція на підтримку пройде у Будапешті (Угорщина) біля будівлі Парламенту о 15:00.

Раніше iPress повідомляв, що Україні у межах чергового обміну вдалося визволити з полону окупантів ще 144 військовослужбовців, більшість з яких - оборонці "Азовсталі".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 09 2022 14:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Долучаємося до мовного фронту. Кілька порад як швидко та безболісно перейти на українську

Долучаємося до мовного фронту. Кілька порад як швидко та безболісно перейти на українську

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.