У світі пройде флешмоб на підтримку полонених жінок-військових з "Азовсталі"

У полоні на сьогодні перебуває понад 520 некомбатантів, яких вивезено із заводу "Азовсталь" на непідконтрольну Україні територію. Зокрема у полоні перебуває понад 130 жінок, серед яких є і вагітні

В Україні та світі 17 вересня відбудеться флешмоб на підтримку жінок-військовополонених, яких вивезли із заводу "Азовсталь" російські військові.

Про це Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомляє у Telegram, передає Цензор.

У російському полоні на сьогодні перебуває понад 520 некомбатантів, яких вивезено із заводу "Азовсталь" на непідконтрольну Україні територію. Зокрема у полоні перебуває понад 130 жінок, серед яких є і вагітні.

Так, у полоні ворога перебуває медичний працівник Мар’яна Мамонова з міста Млинів Рівненської області, яка служила в Маріуполі. Жінка вагітна та має от-от народити. Жодної інформації про обмін та навіть про її стан рідні не мають. Востаннє Мар’яну бачили на відео з Оленівки.

"Неможливо уявити, що переживають полонені, а надто вагітна, яка, ймовірно, за весь цей час не мала повноцінного нагляду з боку лікарів. Як пройдуть пологи та яка доля може чекати дитину – важко уявити, знаючи підлість російських загарбників. Є ймовірність, що дитину у матері відберуть і невідомо, чи зможе мама колись її віднайти та повернути", - ідеться в повідомленні.

Щоб привернути увагу суспільства до історії вагітної та інших жінок-військовополонених із заводу "Азовсталь" у багатьох містах України та світі пройдуть мирні акції на їхню підтримку.

Акції на підтримку українських жінок-військовополонених 17 вересня відбудуться у Львові на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку о 17:00, Рівному на Театральній площі о 14:00, в Тернополі на Театральній площі о 14:00, Києві за адресою вул. Драгоманова, 6/1 о 12:00, у Луцьку за адресою вул. Плитниця, 1 (Корона Вітовта) о 16:00, у Вараші Рівненської області поблизу "Берізки" о 14:00.

Також акція на підтримку пройде у Будапешті (Угорщина) біля будівлі Парламенту о 15:00.

Раніше iPress повідомляв, що Україні у межах чергового обміну вдалося визволити з полону окупантів ще 144 військовослужбовців, більшість з яких - оборонці "Азовсталі".