У Сирії страчено понад 20 осіб, визнаних винними в природних пожежах

Ще 11 осіб, визнаних винними, засуджено до довічного ув'язнення, а п'ятьох неповнолітніх засудили до 10-12 років тюремного ув'язнення

У Сирії приведено у виконання 24 смертні вироки стосовно людей, визнаних винними в підпалах, що призвели до масштабних природних пожеж, унаслідок яких минулого року загинуло три людини і згоріли тисячі гектарів землі.

Про це повідомляє в четвер міжарабська газета "Аш-Шарк аль-Аусат", що видається в Лондоні, з посиланням на мін'юст Сирії, пише Інтерфакс-Україна.

Видання зазначає, що ще 11 осіб, визнаних винними, засуджено до довічного ув'язнення, а п'ятьох неповнолітніх засудили до 10-12 років тюремного ув'язнення.

У мін'юсті Сирії повідомили, що наприкінці 2020 року було затримано десятки людей, які зізналися в навмисних підпалах, що призвели до масштабних природних пожеж у вересні минулого року. Ці пожежі так чи так зачепили 280 міст і селищ, згоріли або пошкоджені 370 домогосподарств.

Повідомляється, що загалом унаслідок пожеж згоріло 24 тис. га лісів і сільськогосподарських угідь.