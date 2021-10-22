CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Сирії приведено у виконання 24 смертні вироки стосовно людей, визнаних винними в підпалах, що призвели до масштабних природних пожеж, унаслідок яких минулого року загинуло три людини і згоріли тисячі гектарів землі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сирії страчено понад 20 осіб, визнаних винними в природних пожежах
Ще 11 осіб, визнаних винними, засуджено до довічного ув'язнення, а п'ятьох неповнолітніх засудили до 10-12 років тюремного ув'язнення
Фото: gulftoday.ae
Про це повідомляє в четвер міжарабська газета "Аш-Шарк аль-Аусат", що видається в Лондоні, з посиланням на мін'юст Сирії, пише Інтерфакс-Україна.
Видання зазначає, що ще 11 осіб, визнаних винними, засуджено до довічного ув'язнення, а п'ятьох неповнолітніх засудили до 10-12 років тюремного ув'язнення.
У мін'юсті Сирії повідомили, що наприкінці 2020 року було затримано десятки людей, які зізналися в навмисних підпалах, що призвели до масштабних природних пожеж у вересні минулого року. Ці пожежі так чи так зачепили 280 міст і селищ, згоріли або пошкоджені 370 домогосподарств.
Повідомляється, що загалом унаслідок пожеж згоріло 24 тис. га лісів і сільськогосподарських угідь.
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