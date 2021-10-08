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Лісові пожежі тепер палають і в Алжирі: четверо загиблих

Четверо людей загинуло й троє отримали поранення під час лісових пожеж у гірських регіонах на схід від столиці Алжиру
Алжиром ширяться лісові пожежі, що вже зумовили щонайменше чотири смерті.
Лісові пожежі тепер палають і в Алжирі: четверо загиблих Фото: з вільних джерел
Про це із посиланням на місцеві ЗМІ пише Reuters.
 
"Четверо людей загинуло й троє отримали поранення під час лісових пожеж у гірських регіонах на схід від столиці Алжиру", - йдеться у матеріалі.
 
Зазначається, що вогнеборці з використанням гелікоптерів намагаються стримати кілька пожеж, які вирують у провінції Тізі Узу, розташованій в 100 км від столиці країни.
 
"Деякі пожежі виникли поблизу помешкань, змусивши їх мешканців втікати", - зазначає Reuters.
 
Нагадаємо, що від лісових пожеж, спричинених аномально посушливою та спекотною погодою, нині страждають Греція, Туреччина, Чорногорія та ряд інших європейських країн.
 
 
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10 08 2021 10:51
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