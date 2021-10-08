Лісові пожежі тепер палають і в Алжирі: четверо загиблих

Четверо людей загинуло й троє отримали поранення під час лісових пожеж у гірських регіонах на схід від столиці Алжиру

Алжиром ширяться лісові пожежі, що вже зумовили щонайменше чотири смерті.

Про це із посиланням на місцеві ЗМІ пише Reuters.

"Четверо людей загинуло й троє отримали поранення під час лісових пожеж у гірських регіонах на схід від столиці Алжиру", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що вогнеборці з використанням гелікоптерів намагаються стримати кілька пожеж, які вирують у провінції Тізі Узу, розташованій в 100 км від столиці країни.

"Деякі пожежі виникли поблизу помешкань, змусивши їх мешканців втікати", - зазначає Reuters.