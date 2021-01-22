У Тернополі обстріляли хлопчика, який катався на санчатах

У Тернополі до лікарні потрапив 11-річний хлопчик, який дістав значні поранення під час катання на санчатах. Ймовірно, від вогнепальної зброї.

Медики діагностували у хлопчика множинні поранення по всьому тілу, повідомляє "Громадське". Під час операції з його ран вилучили приблизно три десятки сторонніх предметів, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи. Наразі він потребує ще однієї операції - для цього хлопчика доправили до лікарні у Київ.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за 296 статтею (хуліганство) Кримінального кодексу. Кожна із частин цієї статті передбачає різне покарання - від штрафу до позбавлення волі. Однак хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї передбачає від трьох до семи років тюрми.

Наразі тривають слідчі дії. Зокрема, правоохоронці обстежили прилеглу територію та виявили у квартирі одного з мешканців зброю - її направили на експертизу.

Нагадаємо, що у дитячому садочку Вінниці стався вибух, постраждали троє дітей