У Тернополі обстріляли хлопчика, який катався на санчатах
Медики діагностували у хлопчика множинні поранення по всьому тілу, повідомляє "Громадське". Під час операції з його ран вилучили приблизно три десятки сторонніх предметів, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи. Наразі він потребує ще однієї операції - для цього хлопчика доправили до лікарні у Київ.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за 296 статтею (хуліганство) Кримінального кодексу. Кожна із частин цієї статті передбачає різне покарання - від штрафу до позбавлення волі. Однак хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї передбачає від трьох до семи років тюрми.
Наразі тривають слідчі дії. Зокрема, правоохоронці обстежили прилеглу територію та виявили у квартирі одного з мешканців зброю - її направили на експертизу.
Нагадаємо, що у дитячому садочку Вінниці стався вибух, постраждали троє дітей
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