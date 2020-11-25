У Tesla розмірковують про випуск компактного автомобіля для європейського ринку

Американський виробник електромобілів Tesla планує розширюватися в Європі, вийшовши на сегмент масового ринку із компактним автомобілем.

Про це заявив у вівторок засновник Tesla Ілон Маск, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters.

"Можливо, в Європі мало б сенс випустити компактний автомобіль, можливо, хетчбек чи щось подібне", - сказав Маск на європейській онлайн-конференції з питань акумуляторів, організованій урядом Німеччини.

"У США автомобілі, як правило, більші з міркувань особистого смаку. В Європі вони, як правило, менші", - додав він.

Маск заявив, що у нього виникли проблеми з паркуванням свого п'ятиметрового автомобіля Tesla Model X у столиці Німеччини Берліні.

"Я їздив на Model X по Берліну, і у нас було досить складнощів із пошуком місця для паркування, де б ми могли поміститися", - зазначив засновник Tesla.

Наразі компанія продає 4 моделі автомобілів, включно із середнім седаном Model 3 та середнім спортивним автомобілем Model Y.

"Усі машини Tesla на кілька десятків сантиметрів довші за автомобіль Volkswagen Golf, європейський еталон компактних седанів.

На світовому рівні Tesla також має продати свій новий пікап "Cybertruck" протягом двох років", - йдеться у повідомленні.

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