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Tesla за два роки інвестує у виробництво електрокарів до $12 мільярдів

Компанія Tesla Ілона Маска планує за наступні два роки інвестувати до 12 мільярдів доларів США у власні нові електрокари та заводи з виготовлення батарей.
Tesla за два роки інвестує у виробництво електрокарів до $12 мільярдів Фото: autocar.co.uk

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

За словами фінансового директора компанії Закарі Кіркхорна, у 2021 та 2022 рр. Tesla вкладе від 4,5 до 6 млрд дол. США щороку.

Самі ж гроші підуть на розгортання нових виробничих потужностей на декількох заводах, що будуються та розробляються.

«Ми одночасно нарощуємо потужності нових продуктів таких як (електрокари – ред.) Model Y та Solar Roof (сонячні панелі – ред.), будуємо виробничі потужності на трьох континентах та експериментуємо з розробкою та виробництвом нових технологій щодо акумуляторів. Темпи витрат нашого капіталу можуть змінюватися залежно від пріоритетів серед проєктів», - зазначив Кіркхорн.

Компанія очікує, що цьогорічні капітальні витрати становитимуть від 2,5 до 3,5 млрд дол. США.

Раніше Tesla стала першою компанією, яка випустила мільйон електромобілів
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27 10 2020 11:49
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