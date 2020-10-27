Tesla за два роки інвестує у виробництво електрокарів до $12 мільярдів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.
За словами фінансового директора компанії Закарі Кіркхорна, у 2021 та 2022 рр. Tesla вкладе від 4,5 до 6 млрд дол. США щороку.
Самі ж гроші підуть на розгортання нових виробничих потужностей на декількох заводах, що будуються та розробляються.
«Ми одночасно нарощуємо потужності нових продуктів таких як (електрокари – ред.) Model Y та Solar Roof (сонячні панелі – ред.), будуємо виробничі потужності на трьох континентах та експериментуємо з розробкою та виробництвом нових технологій щодо акумуляторів. Темпи витрат нашого капіталу можуть змінюватися залежно від пріоритетів серед проєктів», - зазначив Кіркхорн.
Компанія очікує, що цьогорічні капітальні витрати становитимуть від 2,5 до 3,5 млрд дол. США.
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