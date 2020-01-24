У Tinder з’явиться кнопка виклику поліції — на випадок невдалих побачень
Про це повідомляє BuzzFeed,передає УКРІНФОРМ.
Так, у четвер, 23 січня, Match Group — компанія-власник Tinder — оголосила про партнерство з додатком Noonlight. Він відстежує місцеперебування людей та інформує про нього надзвичайні служби в разі активації.
З понеділка, 28 січня, користувачі Tinder матимуть змогу додавати інформацію про свої побачення в додаток Noonlight, зокрема те, з ким і де вони зустрічаються, а також доступ до служб геолокації. Відповідно, в Tinder з’явиться «кнопка тривоги», яка в разі натискання сповістить про небезпеку диспетчера Noonlight.
У тих користувачів, які оберуть можливість використання «кнопки тривоги», в профілі — за вибором — може з’явитися відповідна позначка.
"Вона слугуватиме стоп-сигналом (для тих, хто може погрожувати на побаченні — ред.), якщо люди не проти мати її у своєму профілі", — пояснила речниця Tinder.
Поки що "кнопка тривоги" працюватиме лише в США. Про плани її впровадження в інших країнах поки не повідомляється.
Нагадаємо, що у США значна частина гетеросексуальних пар формується завдяки онлайн-знайомствам — цей спосіб став найпопулярнішим, обійшовши знайомство через друзів, яке було домінуючим із середини 20-го століття.
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