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У Tinder з’явиться кнопка виклику поліції — на випадок невдалих побачень

"Вона слугуватиме стоп-сигналом, якщо люди не проти мати її у своєму профілі"
Додаток для знайомств Tinder оголосив про впровадження «кнопки тривоги» для виклику поліції, якою можна буде скористатися в разі, якщо на побаченні людина відчує небезпеку.
У Tinder з’явиться кнопка виклику поліції — на випадок невдалих побачень Фото: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images

Про це повідомляє BuzzFeed,передає УКРІНФОРМ.

Так, у четвер, 23 січня, Match Group — компанія-власник Tinder — оголосила про партнерство з додатком Noonlight. Він відстежує місцеперебування людей та інформує про нього надзвичайні служби в разі активації.

З понеділка, 28 січня, користувачі Tinder матимуть змогу додавати інформацію про свої побачення в додаток Noonlight, зокрема те, з ким і де вони зустрічаються, а також доступ до служб геолокації. Відповідно, в Tinder з’явиться «кнопка тривоги», яка в разі натискання сповістить про небезпеку диспетчера Noonlight.

У тих користувачів, які оберуть можливість використання «кнопки тривоги», в профілі — за вибором — може з’явитися відповідна позначка.

"Вона слугуватиме стоп-сигналом (для тих, хто може погрожувати на побаченні — ред.), якщо люди не проти мати її у своєму профілі", — пояснила речниця Tinder.

Поки що "кнопка тривоги" працюватиме лише в США. Про плани її впровадження в інших країнах поки не повідомляється.

Нагадаємо, що у США значна частина гетеросексуальних пар формується завдяки онлайн-знайомствам — цей спосіб став найпопулярнішим, обійшовши знайомство через друзів, яке було домінуючим із середини 20-го століття.

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24 01 2020 11:40
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