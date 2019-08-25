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Онлайн-знайомства стали популярнішими за пошук партнера через друзів

Для своєї роботи вчені скористалися даними щодо знайомств людей зі своїми партнерами, які зібрали у 2009-2017 роках
У США значна частина гетеросексуальних пар формується завдяки онлайн-знайомствам — цей спосіб став найпопулярнішим, обійшовши знайомство через друзів, яке було домінуючим із середини 20-го століття.
Онлайн-знайомства стали популярнішими за пошук партнера через друзів Фото з вільних джерел

До такого висновку дійшли соціологи із Стенфордського університету. Їхнє дослідження опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для своєї роботи вчені скористалися даними щодо знайомств людей зі своїми партнерами, які зібрали у 2009-2017 роках. В аналізі використали дані щодо 7512 людей, але - виключно гетеросексуальних.

Із середини минулого століття найпопулярнішим способом знайти партнера було спільне знайомство - через друзів, родичів або знайомих.

Однак з розповсюдженням інтернету з’явився новий спосіб знайомства - онлайн. Ще більше популярності він почав отримувати з появою спецілаьних сайтів знайомств, таких як Tinder.

Як встановили дослідники, з 1940-х популярність різко почали втрачати такі способи, як знайомства через школу та сім’ю, на перші позиції вийшов пошук партнерів через друзів.

Популярність цього способу припинила зростати в середині 1990-х, коли стрімке зростання почалося у знайомств через інтернет. Як можна побачити на графіку, вже у 10-х роках цього століття популярність онлайн-знайомств вийшла на перше місце.

Зазначимо, що це дослідження проводилося в США, ситуація в інших країнах може бути іншою.

 
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