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Google, Meta і TikTok забанили аккаунти російського виробника дронів

18 жовтня 2024, 10:33
Google, Meta і TikTok забанили аккаунти російського виробника дронів
Фото: з вільного доступу
Через ряд соцмереж відбувалось вербуванням молодих іноземок для виробництва безпілотників.

Три всесвітні соціальні мережі Google, Meta і TikTok видалили облікові записи в соціальних мережах, які належать промисловому підприємству в Татарстані рф. 

Про це повідомляє агенція Associated Press.

Облікові записи на YouTube, Facebook, Instagram і TikTok були видалені після розслідування, яке опублікувало агентством тиждень тому. 

В ньому детально описувалися умови праці на заводі з виробництва безпілотників у російській особливій економічній зоні "Алабуга", який знаходиться під санкціями США і Британії.

Відеоролики та пости в соцмережах обіцяли молодим жінкам, переважно з Африки, безкоштовний квиток на літак до росії та зарплату в більш як 500 доларів на місяць.

Проте деякі з них заявили, що несподівано дізналися, що замість навчання у таких галузях, як готельний бізнес і громадське харчування, їм доведеться працювати на заводі з виробництва зброї, збираючи тисячі ударних безпілотників іранської розробки для запуску на територію України.

В інтерв'ю AP кілька жінок, які працювали на підприємстві, скаржилися на довгий час постійного спостереження, на порушені обіцянки з приводу зарплати, а також на роботу з їдкими хімікатами.

Також американські компанії видалили рахунки Алабузького політехнічного інституту - професійного училища-інтернату, випускники якого вважаються фахівцями з виробництва безпілотників.

Всього у віддалених облікових записах було не менше 158 344 передплатників, а в однієї сторінки в TikTok було більше мільйона лайків.

Тиждень тому ми повідомляли, що росія завербувала сотні африканок і обманом змусила збирати дрони для війни в Україні.

 

Африкасоцмережівійна в Україні

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