Google, Meta і TikTok забанили аккаунти російського виробника дронів
Три всесвітні соціальні мережі Google, Meta і TikTok видалили облікові записи в соціальних мережах, які належать промисловому підприємству в Татарстані рф.
Про це повідомляє агенція Associated Press.
Облікові записи на YouTube, Facebook, Instagram і TikTok були видалені після розслідування, яке опублікувало агентством тиждень тому.
В ньому детально описувалися умови праці на заводі з виробництва безпілотників у російській особливій економічній зоні "Алабуга", який знаходиться під санкціями США і Британії.
Відеоролики та пости в соцмережах обіцяли молодим жінкам, переважно з Африки, безкоштовний квиток на літак до росії та зарплату в більш як 500 доларів на місяць.
Проте деякі з них заявили, що несподівано дізналися, що замість навчання у таких галузях, як готельний бізнес і громадське харчування, їм доведеться працювати на заводі з виробництва зброї, збираючи тисячі ударних безпілотників іранської розробки для запуску на територію України.
В інтерв'ю AP кілька жінок, які працювали на підприємстві, скаржилися на довгий час постійного спостереження, на порушені обіцянки з приводу зарплати, а також на роботу з їдкими хімікатами.
Також американські компанії видалили рахунки Алабузького політехнічного інституту - професійного училища-інтернату, випускники якого вважаються фахівцями з виробництва безпілотників.
Всього у віддалених облікових записах було не менше 158 344 передплатників, а в однієї сторінки в TikTok було більше мільйона лайків.
Тиждень тому ми повідомляли, що росія завербувала сотні африканок і обманом змусила збирати дрони для війни в Україні.