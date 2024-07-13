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Meta зняла обмеження щодо акаунтів Дональда Трампа у Facebook та Instagram – The Guardian

13 липня 2024, 12:21
Meta зняла обмеження щодо акаунтів Дональда Трампа у Facebook та Instagram – The Guardian
Компанія вважає, що виборці повинні мати рівний доступ до інформації про кандидатів.
Облікові записи Дональда Трампа у соціальних мережах Facebook та Instagram відтепер обмежені лише стандартними правилами для користувачів. Компанія Meta скасувала додаткові "запобіжники", які застосовувалися до сторінок республіканця раніше. 
 
Про це пише The Guardian.
 
Корпорація Марка Цукерберга "відчуває відповідальність за те, щоб американські громадяни мали можливість слухати політичні висловлювання кандидатів у президенти на рівних умовах". При цьому у Meta нагадують, що каратимуть будь-кого за використання мови ворожнечі чи підбурювання до вчинення насильницьких дій. Щодо Трампа за такі порушення буде застосовано звичні короткочасні відсторонення замість більш тривалих. 
 
Акаунти Трампа було забанено в усіх основних соцмережах після штурму Капітолію 6 січня 2021 року. У 2023 році більшість компаній скасували це рішення: досі чинне воно лише у Snapchat. Попри дозвіл писати у X (колишньому Twitter), республіканець так і не зробив там жодного нового посту. Натомість свої найбільш гострі та одіозні заяви він робить через власну мережу TruthSocial, яку заснував 2 роки тому.    
соціальні мережіДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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