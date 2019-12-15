У Токіо відкрили п'ятиповерховий стадіон до Олімпіади-2020

Літні Олімпійські ігри відбудуться в Токіо з 24 липня до 9 серпня 2020 року

У Токіо відкрили п'ятиповерховий Національний стадіон, на якому проходитимуть церемонія відкриття та закриття Олімпіади-2020, а також змагання з легкої атлетики та футболу.

Про це передає The Japan News, повідомляє "Громадське".

Будівництво стадіону тривало протягом трьох років й остаточно було завершене 30 листопада 2019 року. Стадіон має п'ять поверхів над землею та два поверхи під землею. Він займає близько 69,6 тисячі м².

Стадіон розрахований на 68 тисяч глядачів. Будівництво арени обійшлося у 1,44 мільярда доларів.

Фото: Twitter

Це буде місце для церемоній відкриття і закриття, змагань з легкої атлетики та фіналу жіночого футболу на Олімпійських іграх в Токіо. Відкриття та закриття Паралімпіади теж проходитиме на Національному стадіоні.

Літні Олімпійські ігри відбудуться в Токіо з 24 липня до 9 серпня 2020 року.

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