У Токіо відкрили п'ятиповерховий стадіон до Олімпіади-2020
Про це передає The Japan News, повідомляє "Громадське".
Будівництво стадіону тривало протягом трьох років й остаточно було завершене 30 листопада 2019 року. Стадіон має п'ять поверхів над землею та два поверхи під землею. Він займає близько 69,6 тисячі м².
Стадіон розрахований на 68 тисяч глядачів. Будівництво арени обійшлося у 1,44 мільярда доларів.
Фото: Twitter
Це буде місце для церемоній відкриття і закриття, змагань з легкої атлетики та фіналу жіночого футболу на Олімпійських іграх в Токіо. Відкриття та закриття Паралімпіади теж проходитиме на Національному стадіоні.
Літні Олімпійські ігри відбудуться в Токіо з 24 липня до 9 серпня 2020 року.
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