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У Трампа думають про жорсткіші обмеження продажів Nvidia для Китаю

30 січня 2025, 20:45
У Трампа думають про жорсткіші обмеження продажів Nvidia для Китаю
Getty Image
Nvidia розробила мінімізований чіп H20 ​​для китайського ринку.

В адміністрації Трампа почали обговорювати ймовірність обмежити продажі Китаю чипів Nvidia, які можуть використовуватися в технологіях штучного інтелекту.

Про це пише агенція Bloomberg

"Чиновники зосереджені на можливому розширенні обмежень, які охоплюватимуть чипи H20 від Nvidia",- пише видання. 

Мова йде про чіпи, які ще не підпадали під заборону поставок до КНР, адже їхні можливості є обмеженими, але водночас достатніми для того, щоб застосовувати в технологіях штучного інтелекту.

Обговорення в Білому домі перебувають ще на ранніх стадіях та проходять у закритому режимі. Тобто, якщо таке рішення й буде ухвалене, то для цього знадобиться час, адже адміністрація Трампа тільки починає комплектувати відповідні департаменти.

В цей же час, акції Nvidia впали на ще 6,9% на біржі в Нью-Йорку після того, як ця інформація просочилася в ЗМІ, що лише продовжило важкий тиждень для технологічної компанії.

Восени ми писали, що Китай продовжує купувати американське обладнання для виробництва чіпів попри санкції.

 

СШАКитайnVidiaчип

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