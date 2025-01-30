У Трампа думають про жорсткіші обмеження продажів Nvidia для Китаю

Nvidia розробила мінімізований чіп H20 ​​для китайського ринку.

В адміністрації Трампа почали обговорювати ймовірність обмежити продажі Китаю чипів Nvidia, які можуть використовуватися в технологіях штучного інтелекту.

Про це пише агенція Bloomberg.

"Чиновники зосереджені на можливому розширенні обмежень, які охоплюватимуть чипи H20 від Nvidia",- пише видання.

Мова йде про чіпи, які ще не підпадали під заборону поставок до КНР, адже їхні можливості є обмеженими, але водночас достатніми для того, щоб застосовувати в технологіях штучного інтелекту.

Обговорення в Білому домі перебувають ще на ранніх стадіях та проходять у закритому режимі. Тобто, якщо таке рішення й буде ухвалене, то для цього знадобиться час, адже адміністрація Трампа тільки починає комплектувати відповідні департаменти.

В цей же час, акції Nvidia впали на ще 6,9% на біржі в Нью-Йорку після того, як ця інформація просочилася в ЗМІ, що лише продовжило важкий тиждень для технологічної компанії.

Восени ми писали, що Китай продовжує купувати американське обладнання для виробництва чіпів попри санкції.