У Трампа спростували інформацію про поїздку в москву на 9 травня
Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у Білому домі в пʼятницю, 21 лютого, що не збирається їхати в москву з нагоди того, що в росії називають Днем перемоги 9 травня.
Про це він оголосив на брифінгу.
На питання чи збирається він відвідати росію 9 травня - Трамп відповів, що ні, він не збирається.
Вчора ввечері французька газета Le Point повідомила, що президент США "найімовірніше" відвідає москву і зустрінеться з правителем РФ Володимиром путіним 9 травня.
Пізніше речник кремля Дмитро Пєсков також спростував інформацію про те, що був запланований візит Трампа в москву на їхній "День перемоги".
Востаннє Трамп був у росії в 1995 році.