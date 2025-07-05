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У Трампа з’явились сумніви , що путін хоче миру

05 липня 2025, 13:33
У Трампа з’явились сумніви , що путін хоче миру
Фото: EPA/UPG
За його словами, Сенат, як ви знаєте, готує масштабні санкції.

Американський президент Дональд Трамп сказав, що Володимир путін хоче не припинення вогню в Україні, а "продовжувати вбивати людей".

Про це він сказав журналістам у пʼятницю ввечері на борту Air Force One.

Під час розмови з українським колегою Володимиром Зеленським напередодні, Трамп згадав, як перед тим говорив з головю кремля.

"Я вже казав вам, що був дуже незадоволений розмовою з путіним. Схоже, він хоче йти до самого кінця і продовжувати вбивати людей. Це недобре. Це погано. Я був незадоволений", – сказав Трамп.

Також глава Білого дому не вважає, що відмовою від припинення вогню путін "насміхається" з нього.

"Я думаю, що він дуже занепокоєний через санкції. Сенат, як ви знаєте, готує санкції, масштабні санкції", – додав той.

Нагадаємо, що вчора Зеленський зідзвонився з Трампом.

 

війнаДональд Трамп

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