CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗазначається, що автором монументу є відомий український скульптор Олег Пінчук. Пам’ятник є подарунком Флоренції від міста Києва і виготовлений за ініціативою мера Києва Віталія Кличка та за рахунок українських меценатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пам’ятник Шевченку встановлять у центрі Флоренції
Муніципалітет Флоренції на своєму засіданні схвалив рішення про встановлення в італійському місті пам’ятника українському поету, художнику, борцю за свободу українського народу Тарасу Шевченку
Фото: zn.ua
"Монумент буде встановлено в центрі міста неподалік від всесвітньовідомого флорентійського кафедрального собору Santa Maria del Fiore, на площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate", - заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба КМДА, йдеться в "Укрінформ".
Фото:kyivcity.gov.ua
Фото:kyivcity.gov.ua
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01 06 2019 13:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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