Пам’ятник Шевченку встановлять у центрі Флоренції Муніципалітет Флоренції на своєму засіданні схвалив рішення про встановлення в італійському місті пам’ятника українському поету, художнику, борцю за свободу українського народу Тарасу Шевченку

Зазначається, що автором монументу є відомий український скульптор Олег Пінчук. Пам’ятник є подарунком Флоренції від міста Києва і виготовлений за ініціативою мера Києва Віталія Кличка та за рахунок українських меценатів.

Фото: zn.ua

"Монумент буде встановлено в центрі міста неподалік від всесвітньовідомого флорентійського кафедрального собору Santa Maria del Fiore, на площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate", - заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба КМДА, йдеться в "Укрінформ". Фото:kyivcity.gov.ua Фото:kyivcity.gov.ua Читайте також: Рекорд України: 407 бандуристів у Львові одночасно виконали твори Тараса Шевченка, - ВІДЕО

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію