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У центрі Харкова вандали розбили пам'ятник на честь проголошення незалежності України

Поліцейські проводять розслідування
У центрі Харкова невідомі зруйнували пам'ятний знак на честь проголошення незалежності України, встановлений на вході в сад Шевченка.
У центрі Харкова вандали розбили пам Фото: newsroom.kh.ua

Монумент було встановлено "на честь самовизначення української нації 16 червня 1990 року - декларації про державний суверенітет України", повідомляє NewsRoom.


Фото: newsroom.kh.ua

"Сьогодні близько 08:00 поліція отримала від працівника "Харківзеленбуду" інформацію про пошкодження пам'ятника. На місці правоохоронці виявили, що камінь повалений і розколотий. Інформацію внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень", - ідеться в повідомленні.

Також, у Монумента Слави у Рівному відпиляли пальці і ніс. Правоохоронці розпочали розслідування.

 
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06 05 2019 14:43
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