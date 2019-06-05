CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Харкова невідомі зруйнували пам'ятний знак на честь проголошення незалежності України, встановлений на вході в сад Шевченка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Харкова вандали розбили пам'ятник на честь проголошення незалежності України
Поліцейські проводять розслідування
Фото: newsroom.kh.ua
Монумент було встановлено "на честь самовизначення української нації 16 червня 1990 року - декларації про державний суверенітет України", повідомляє NewsRoom.
Фото: newsroom.kh.ua
"Сьогодні близько 08:00 поліція отримала від працівника "Харківзеленбуду" інформацію про пошкодження пам'ятника. На місці правоохоронці виявили, що камінь повалений і розколотий. Інформацію внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень", - ідеться в повідомленні.
Також, у Монумента Слави у Рівному відпиляли пальці і ніс. Правоохоронці розпочали розслідування.
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06 05 2019 14:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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