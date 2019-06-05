У центрі Харкова вандали розбили пам'ятник на честь проголошення незалежності України

У центрі Харкова невідомі зруйнували пам'ятний знак на честь проголошення незалежності України, встановлений на вході в сад Шевченка.

Монумент було встановлено "на честь самовизначення української нації 16 червня 1990 року - декларації про державний суверенітет України", повідомляє NewsRoom.



Фото: newsroom.kh.ua

"Сьогодні близько 08:00 поліція отримала від працівника "Харківзеленбуду" інформацію про пошкодження пам'ятника. На місці правоохоронці виявили, що камінь повалений і розколотий. Інформацію внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень", - ідеться в повідомленні.

Також, у Монумента Слави у Рівному відпиляли пальці і ніс. Правоохоронці розпочали розслідування.