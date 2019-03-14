У Монумента Слави у Рівному відпиляли пальці і ніс
"14 березня, близько дев’ятої години ранку до поліції повідомила 70-річна рівнянка, що невідомі особи пошкодили багатофігурну композицію Монумента", - сказано у повідомленні.
Слідчі встановили, що невідома особа здійснила зрізи у чотирьох місцях бронзового багатофігурного горельєфа, який розташований на вертикальній площині пагорбу. Поліцейські виявили відсутність у скульптурі солдата двох пальців, а у дівчинки та ще одного солдата – носа.
За фактом руйнування пам’ятника слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 297 (Наруга над могилою).
Нагадаємо, що могилу автора "Капіталу" та "Комуністичного маніфесту" - німецького філософа і економіста Карла Маркса осквернили.
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