У Монумента Слави у Рівному відпиляли пальці і ніс

Поліція шукає зловмисників, які у Рівному пошкодили багатофігурну композицію Монумента Вічної Слави.

"14 березня, близько дев’ятої години ранку до поліції повідомила 70-річна рівнянка, що невідомі особи пошкодили багатофігурну композицію Монумента", - сказано у повідомленні.

Слідчі встановили, що невідома особа здійснила зрізи у чотирьох місцях бронзового багатофігурного горельєфа, який розташований на вертикальній площині пагорбу. Поліцейські виявили відсутність у скульптурі солдата двох пальців, а у дівчинки та ще одного солдата – носа.

За фактом руйнування пам’ятника слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 297 (Наруга над могилою).