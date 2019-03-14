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У Монумента Слави у Рівному відпиляли пальці і ніс

Правоохоронці розпочали розслідування
Поліція шукає зловмисників, які у Рівному пошкодили багатофігурну композицію Монумента Вічної Слави.
У Монумента Слави у Рівному відпиляли пальці і ніс Фото:Нацполіція

"14 березня, близько дев’ятої години ранку до поліції повідомила 70-річна рівнянка, що невідомі особи пошкодили багатофігурну композицію Монумента", - сказано у повідомленні.

Слідчі встановили, що невідома особа здійснила зрізи у чотирьох місцях бронзового багатофігурного горельєфа, який розташований на вертикальній площині пагорбу. Поліцейські виявили відсутність у скульптурі солдата двох пальців, а у дівчинки та ще одного солдата – носа.

За фактом руйнування пам’ятника слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 297 (Наруга над могилою).

Нагадаємо, що могилу автора "Капіталу" та "Комуністичного маніфесту" - німецького філософа і економіста Карла Маркса осквернили.

 

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14 03 2019 18:59
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