Могилу Карла Маркса в Лондоні осквернили вдруге за два тижні

Могилу автора "Капіталу" та "Комуністичного маніфесту" - німецького філософа і економіста Карла Маркса осквернили вдруге за останні два тижні.

Якщо 5 лютого це було схоже на спробу зіпсувати тільки табличку, то цього разу надгробок порядком спотворили, йдеться на сторінці Хайгейтского кладовища у Twitter, інформує DT.ua.

Цього разу мармуровий пам'ятник з усіх боків обмалювали червоною фарбою гаслами політичного змісту і розбили табличку.

Написи свідчать, що Маркс - "архітектор геноциду, терору і масового гноблення", а його ідеї – "ідеологія голодних і доктрина ненависті".

"Безглуздо, нерозумно, неосвічено! Що б ви не думали про спадщину Маркса, це не є способом щось довести", – йдеться в повідомленні Хайгейтского кладовища.

Могила Карла Маркса, що входить в число британських споруд, внесених до списку виняткових історичних пам'яток, не раз піддавалася нападам і оскверненню. А в 1970 році її взагалі хотіли підірвати.

Це не перший пам'ятник, який спаплюжили вандали. Минулого місяця, повідомляє Reuters, фарба була розбризкана на статуї прем'єр-міністра Уїнстона Черчілля і на скульптурі в пам'ять про командування бомбардувальників Королівських ВПС у лондонському Грін-парку - Лондоном пройшла хвиля вандалізму стосовно історичних пам'яток.