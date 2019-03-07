Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У центрі Харкова закидали яйцями і зеленкою нардепа Святаша

За депутатом ганялися по площі Свободи
На площі Свободи в Харкові вранці в середу закидали яйцями і зеленкою кандидата в народні депутати і пошкодили припаркований поруч автомобіль Renault.
У центрі Харкова закидали яйцями і зеленкою нардепа Святаша Дмитро Святаш. Фото: bagnyuk.com

Цим кандидатом виявився чинний депутат Дмитро Святаш, інформує NewsRoom.

У соціальних мережах є відео, на якому близько двох десятків молодих людей біжать по площі Свободи до будівлі Держпрому з криками: "Пацани, ось він пішов, ловіть!" і "Стій!".

Інцидент був пов'язаний з членом депутатської групи "Відродження" Дмитром Святашем. Націоналісти переслідували парламентарія і його охорону, після чого закидали їх яйцями. Крім того, невідомі порізали колеса на автомобілі депутата.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на площі Конституції в Харкові 1 липня відбулась акція-перфоманс проти повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Георгія Жукова.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 07 2019 14:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.