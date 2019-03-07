У центрі Харкова закидали яйцями і зеленкою нардепа Святаша

На площі Свободи в Харкові вранці в середу закидали яйцями і зеленкою кандидата в народні депутати і пошкодили припаркований поруч автомобіль Renault.

Цим кандидатом виявився чинний депутат Дмитро Святаш, інформує NewsRoom.

У соціальних мережах є відео, на якому близько двох десятків молодих людей біжать по площі Свободи до будівлі Держпрому з криками: "Пацани, ось він пішов, ловіть!" і "Стій!".

Інцидент був пов'язаний з членом депутатської групи "Відродження" Дмитром Святашем. Націоналісти переслідували парламентарія і його охорону, після чого закидали їх яйцями. Крім того, невідомі порізали колеса на автомобілі депутата.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на площі Конституції в Харкові 1 липня відбулась акція-перфоманс проти повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Георгія Жукова.