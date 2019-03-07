У центрі Харкова закидали яйцями і зеленкою нардепа Святаша
Цим кандидатом виявився чинний депутат Дмитро Святаш, інформує NewsRoom.
У соціальних мережах є відео, на якому близько двох десятків молодих людей біжать по площі Свободи до будівлі Держпрому з криками: "Пацани, ось він пішов, ловіть!" і "Стій!".
Інцидент був пов'язаний з членом депутатської групи "Відродження" Дмитром Святашем. Націоналісти переслідували парламентарія і його охорону, після чого закидали їх яйцями. Крім того, невідомі порізали колеса на автомобілі депутата.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що на площі Конституції в Харкові 1 липня відбулась акція-перфоманс проти повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Георгія Жукова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського