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У центрі Києва горіли автівки, - ФОТО

До автомобілів підбіг невідомий у масці та кинув запальну суміш в один з припаркованих автомобілів
На парковці біля Національної філармонії України невідомий в балаклаві спалив два автомобілі.
У центрі Києва горіли автівки, - ФОТО Фото: Національна поліція

За словами свідків інциденту, до автомобілів підбіг невідомий у масці та кинув запальну суміш в один з  припаркованих автомобілів. В результаті вогнем пошкоджено дві машини, ніхто з людей не постраждав, повідомляє прес-центр Національної поліції.


 

Повідомлення належним чином зареєстроване в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції.

Зусилля працівників поліції спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення правопорушення. Після проведення перевірки буде надана правова кваліфікація події.

Нагадаємо, що у Канаді згорів Український культурний центр.

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13 04 2019 22:55
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