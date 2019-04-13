CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа парковці біля Національної філармонії України невідомий в балаклаві спалив два автомобілі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Києва горіли автівки, - ФОТО
До автомобілів підбіг невідомий у масці та кинув запальну суміш в один з припаркованих автомобілів
Фото: Національна поліція
За словами свідків інциденту, до автомобілів підбіг невідомий у масці та кинув запальну суміш в один з припаркованих автомобілів. В результаті вогнем пошкоджено дві машини, ніхто з людей не постраждав, повідомляє прес-центр Національної поліції.
Повідомлення належним чином зареєстроване в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції.
Зусилля працівників поліції спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення правопорушення. Після проведення перевірки буде надана правова кваліфікація події.
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