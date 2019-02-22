У центрі Києва навпроти мерії перекинулася вантажівка з цеглою
За попередньою інформацією, обидва водії спали у вантажівці на вулиці Лютеранській. Коли вони прокинулися, то автомобіль уже мчав вниз, гальма не спрацьовували, повідомляє "Інформатор".
На шляху фура протаранила легковий автомобіль Toyota, знесла дорожній знак і сітілайт. Потім вантажівка скотилася сходами в арку і вилетіла на Хрещатик. Кабіна перекинулася, її притиснуло цеглою, що висипалася з причепа.
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Попередньо у вантажівки зірвало гідравліку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Обидва водії самостійно вибралися з кабіни, їх оглянули медики. Травми в обох чоловіків незначні.
На місці працюють поліцейські і комунальники. Деталі інциденту встановлюють.
Також, на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі Києва під тролейбусом 39 маршруту провалився асфальт.
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