У центрі Києва навпроти мерії перекинулася вантажівка з цеглою

Обидва водії самостійно вибралися з кабіни, їх оглянули медики

У п'ятницю, 22 лютого, в Києві на Хрещатику фура Renault Magnum скотилася по східцях і перекинулася. Авто було вщерть завантажене цеглою.

За попередньою інформацією, обидва водії спали у вантажівці на вулиці Лютеранській. Коли вони прокинулися, то автомобіль уже мчав вниз, гальма не спрацьовували, повідомляє "Інформатор".

На шляху фура протаранила легковий автомобіль Toyota, знесла дорожній знак і сітілайт. Потім вантажівка скотилася сходами в арку і вилетіла на Хрещатик. Кабіна перекинулася, її притиснуло цеглою, що висипалася з причепа.



Фото: kiev.informator.ua



Фото: kiev.informator.ua



Фото: kiev.informator.ua

Попередньо у вантажівки зірвало гідравліку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Обидва водії самостійно вибралися з кабіни, їх оглянули медики. Травми в обох чоловіків незначні.

На місці працюють поліцейські і комунальники. Деталі інциденту встановлюють.

Також, на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі Києва під тролейбусом 39 маршруту провалився асфальт.