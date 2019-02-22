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У центрі Києва навпроти мерії перекинулася вантажівка з цеглою

Обидва водії самостійно вибралися з кабіни, їх оглянули медики
У п'ятницю, 22 лютого, в Києві на Хрещатику фура Renault Magnum скотилася по східцях і перекинулася. Авто було вщерть завантажене цеглою.
У центрі Києва навпроти мерії перекинулася вантажівка з цеглою Фото: kiev.informator.ua

За попередньою інформацією, обидва водії спали у вантажівці на вулиці Лютеранській. Коли вони прокинулися, то автомобіль уже мчав вниз, гальма не спрацьовували, повідомляє "Інформатор".

На шляху фура протаранила легковий автомобіль Toyota, знесла дорожній знак і сітілайт. Потім вантажівка скотилася сходами в арку і вилетіла на Хрещатик. Кабіна перекинулася, її притиснуло цеглою, що висипалася з причепа.


Фото: kiev.informator.ua

 


Фото: kiev.informator.ua


Фото: kiev.informator.ua

Попередньо у вантажівки зірвало гідравліку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Обидва водії самостійно вибралися з кабіни, їх оглянули медики. Травми в обох чоловіків незначні.

На місці працюють поліцейські і комунальники. Деталі інциденту встановлюють.

Також, на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі Києва під тролейбусом 39 маршруту провалився асфальт.

 
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22 02 2019 10:40
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