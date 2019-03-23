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У центрі Києва один водій стріляв в іншого після ДТП

У результаті ніхто не постраждав
У центрі Києва в п’ятницю ввечері сталася стрілянина через конфлікт між водіями після скоєння ДТП.
У центрі Києва один водій стріляв в іншого після ДТП Фото: Kyiv operative

Під час конфлікту, який виник між двома водіями після скоєння ДТП, один із чоловіків дістав пістолет і почав стріляти по автівці опонента, повідомляє поліція Києва.

Інцидент трапився ввечері 22 березня у Печерському районі столиці.

"Три автомобілі – "Мазератті", "Тойота" та "КІА" рухалися Парковою дорогою, а при виїзді на вулицю Грушевського зіткнулися на дорозі. Чоловіки розпочали суперечку - і водій "Мазератті" дістав зброю та почав стріляти по "КІА". Після цього зловмисник, заливши своє авто, втік з місця події", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що водій обстріляної "КІА" - 27-річний киянин - не постраждав.

Правоохоронці вилучили на місці події стріляні гільзи, які направлять на експертизу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

"Нині правоохоронці проводять усі необхідні заходи для встановлення та затримання стрільця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві поблизу метро "Дорогожичі" водій маршрутки №115 наїхав на пішоходів, які переходили дорогу на світлофорі.

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23 03 2019 11:30
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