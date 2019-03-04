У центрі Києва сталася стрілянина, є загиблий

“До поліції звернулася місцева мешканка, яка повідомила про те, що у сусідній квартирі на вулиці Круглоуніверситетській чути постріли"

Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту зі стріляниною у квартирі на столичному Печерську, внаслідок якої від вогнепального поранення загинув чоловік.

“До поліції звернулася місцева мешканка, яка повідомила про те, що у сусідній квартирі на вулиці Круглоуніверситетській чути постріли. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативні групи Головного і Печерського управлінь поліції та криміналісти”, - повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Як поінформував начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, інцидент виник між чоловіками через вирішення спірного житлового питання. Попередньо встановлено, що сестра одного із учасників конфлікту продала частину квартиру іншій особі. Троє чоловіків, нібито на правах нових власників, прийшли до оселі та намагалися туди потрапити. Чоловік, який перебував у помешканні, спробував їм завадити та вистрілив із рушниці. "У результаті один із візитерів отримав вогнепальне поранення у живіт, його доставили в лікарню, де він невдовзі помер", - сказав Дуброва.



Фото:Нацполіція

Зазначається, що у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали 57-річного стрільця. Підозрюваний - киянин, який тривалий час проживав за кордоном, але після отримання у спадок квартири повернувся у столицю. З місця події криміналісти вилучили знаряддя вчинення злочину – мисливську рушницю.



Фото:Нацполіція

"Зараз ми вивчаємо записи з камер відеонагляду, опитуємо свідків та очевидців. Тривають заходи щодо встановлення особи потерпілого, а також інших учасників, причетних до події", - додав Дуброва.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у центрі Києва сталася стрілянина через конфлікт між водіями після скоєння ДТП.