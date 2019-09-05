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У центрі Києва відновили рух, акції пройшли спокійно, – поліція

Одна жінка принесла на акцію портрет Йосипа Сталіна, двоє інших були затримані за "георгіївські стрічки"
Акції в центрі Києва у четвер пройшли без суттєвих порушень, рух транспорту в центрі міста відновлено.
У центрі Києва відновили рух, акції пройшли спокійно, – поліція Фото: соцмережі

"Біля парку Слави великих провокацій не відбулося, але є в нас три особи, які були доставлені до районного управління поліції. Двоє доставлених, одна жінка запрошена. Складено два адмінпротоколи за використання забороненої символіки. На теперішній час все спокійно", - повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує "Українська правда".

Після складення адмінпротоколів затриманих відпустили.

За словами Крищенка, одна жінка принесла на акцію портрет Йосипа Сталіна, двоє інших були затримані за "георгіївські стрічки". В тому числі, в одному випадку стрічки були на дітях, за що відносно їхніх батьків буде складено адмінпротокол.

За даними поліції, в акції "Безсмертний полк" взяли участь близько 3 тисяч людей.

Крім того, близько 1200 людей взяли участь в акції на Софійській площі, вона також пройшла спокійно.

Водночас, за словами Крищенка, учасників акції "Демократичної сокири" не пропустили до парку Слави разом з учасниками "Безсмертного полку", "щоб не було непередбачуваних наслідків". Згодом, як зазначив керівник поліції Києва, вони не виявили бажання туди йти і розійшлися.

Крищенко зазначив, що рух транспорту в центрі Києва відновлено, однак до кінця дня в центрі міста чергуватимуть посилені патрулі поліції.

Нагадаємо, що у Києві біля станції метро "Арсенальна" перед початком акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" поліція затримала лідера громадського об'єднання "Сила добра", матір загиблої екс-нардепа "Партії регіонів" Олену Бережну за носіння футболки із забороненою символікою.

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09 05 2019 14:59
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