У центрі Києва внаслідок ДТП позашляховик влетів у натовп пішоходів, є постраждалі
Після зіткнення на перехресті "Range Rover" і "Tesla", позашляховик відкинуло у натовп пішоходів. Усіх постраждалих госпіталізували із травмами різного ступеню тяжкості. Водію Tesla надали медичну допомогу на місці, повідомили у столичній поліції.
Обставини ДТП встановлюються.
"Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що на місце аварії приїхав чоловік, який каже, що він і є водієм Range Rover, хоча очевидці стверджують, що насправді за кермом був не він, а справжній водій на момент аварії знаходився у стані алкогольного сп'яніння.
Нагадаємо, в Київській області поблизу села Гоголів на трасі Київ - Суми унаслідок ДТП 19 серпня загинули співробітник поліції Вишгородського району та його 7-річна донька. Ще одна дитина – хлопчик – впав у кому і перебуває в реанімації.
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