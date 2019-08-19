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У центрі Києва внаслідок ДТП позашляховик влетів у натовп пішоходів, є постраждалі

Усіх постраждалих госпіталізували із травмами різного ступеню тяжкості. Водію Tesla надали медичну допомогу на місці
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на перехресті вулиць Саксаганського і Льва Толстого у центрі Києва за участі автомобілів "Range Rover" та "Tesla", постраждали п'ятеро пішоходів та водій електромобілю.
У центрі Києва внаслідок ДТП позашляховик влетів у натовп пішоходів, є постраждалі Фото: Національна поліція

Після зіткнення на перехресті "Range Rover" і "Tesla", позашляховик відкинуло у натовп пішоходів. Усіх постраждалих госпіталізували із травмами різного ступеню тяжкості. Водію Tesla надали медичну допомогу на місці, повідомили у столичній поліції.

Обставини ДТП встановлюються.

"Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що на місце аварії приїхав чоловік, який каже, що він і є водієм Range Rover, хоча очевидці стверджують, що насправді за кермом був не він, а справжній водій на момент аварії знаходився у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, в Київській області поблизу села Гоголів на трасі Київ - Суми унаслідок ДТП 19 серпня загинули співробітник поліції Вишгородського району та його 7-річна донька. Ще одна дитина – хлопчик – впав у кому і перебуває в реанімації.

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