CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТроє людей загинуло в результаті пожежі, що сталася у середмісті Парижа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Парижа під час пожежі загинули троє людей, ще 28 постраждали
"Три людини загинули, а ще одна отримала серйозні ушкодження в результаті пожежі, що спалахнула в будівлі у середмісті Парижа в перші години суботи"
Фото: Twitter/PCParisSeine
"Три людини загинули, а ще одна отримала серйозні ушкодження в результаті пожежі, що спалахнула в будівлі у середмісті Парижа в перші години суботи", - повідомляє The Local.
Загалом 27 людей отримали легкі травми та надихалися диму.
За словами пожежних, планування будинку, побудованого у 1970 році, та ремонтні роботи на його фасаді ускладнили рятувальну операцію. Причина пожежі наразі невідома.
Нагадаємо, що у Нотр-Дамі вперше після пожежі проведуть богослужіння.
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