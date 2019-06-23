У центрі Парижа під час пожежі загинули троє людей, ще 28 постраждали

"Три людини загинули, а ще одна отримала серйозні ушкодження в результаті пожежі, що спалахнула в будівлі у середмісті Парижа в перші години суботи"

Троє людей загинуло в результаті пожежі, що сталася у середмісті Парижа.

"Три людини загинули, а ще одна отримала серйозні ушкодження в результаті пожежі, що спалахнула в будівлі у середмісті Парижа в перші години суботи", - повідомляє The Local.

Загалом 27 людей отримали легкі травми та надихалися диму.

За словами пожежних, планування будинку, побудованого у 1970 році, та ремонтні роботи на його фасаді ускладнили рятувальну операцію. Причина пожежі наразі невідома.

Нагадаємо, що у Нотр-Дамі вперше після пожежі проведуть богослужіння.