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У центрі Парижа під час пожежі загинули троє людей, ще 28 постраждали

"Три людини загинули, а ще одна отримала серйозні ушкодження в результаті пожежі, що спалахнула в будівлі у середмісті Парижа в перші години суботи"
Троє людей загинуло в результаті пожежі, що сталася у середмісті Парижа.
У центрі Парижа під час пожежі загинули троє людей, ще 28 постраждали Фото: Twitter/PCParisSeine

"Три людини загинули, а ще одна отримала серйозні ушкодження в результаті пожежі, що спалахнула в будівлі у середмісті Парижа в перші години суботи", -  повідомляє The Local.

Загалом 27 людей отримали легкі травми та надихалися диму.

За словами пожежних, планування будинку, побудованого у 1970 році, та ремонтні роботи на його фасаді ускладнили рятувальну операцію. Причина пожежі наразі невідома.

Нагадаємо, що у Нотр-Дамі вперше після пожежі проведуть богослужіння.

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23 06 2019 20:53
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