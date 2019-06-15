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У Нотр-Дамі вперше після пожежі проведуть богослужіння

Учасники літургії будуть в захисних касках
У суботу, 15 червня, в соборі Нотр-Дам у Парижі вперше після масштабної пожежі проведуть богослужіння.
У Нотр-Дамі вперше після пожежі проведуть богослужіння Фото: globaltraveltorusim.blogspot.com

"Суботня меса відбудеться о 16:00 за місцевим часом у бічній каплиці. Участь у ній буде обмежена близько 30 людьми, які матимуть на собі захисні головні убори з міркувань безпеки", - повідомляє "Європравда" з посиланням на агентство Reuters.

Церковні лідери прагнуть показати, що життя в соборі триває після пожежі, а сам храм відновлюється на пожертви. На сьогодні отримано тільки 10% з 850 млн євро, обіцяних мільярдерами, бізнес-лідерами та іншими особами на відновлення собору.

Додамо, що французькі мільярдери, які публічно пообіцяли великі пожертви на загальну суму в сотні мільйонів, щоб відновити постраждалий у пожежі Нотр-Дам, ще не заплатили ні цента на реконструкцію.

Нагадаємо, що сильна пожежа сталася в соборі Паризької Богоматері 15 квітня. Вона почалася на будівельних лісах, зведених над дахом собору в зв'язку з реставрацією. Собору завдано значної шкоди: обрушилися шпиль будівлі і дах.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Нотр-Дам необхідно відновити за п'ять років.

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15 06 2019 17:54
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