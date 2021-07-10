У ЦРУ оприлюднили дані про втрату десятків власних агентів

Центр контррозвідки ЦРУ розглянув десятки справ упродовж останніх кількох років, пов'язаних з іноземними інформаторами, які були вбиті, заарештовані або, швидше за все, скомпрометовані

Центральне розвідувальне управління США розіслало минулого тижня секретні телеграми своїм підрозділам по всьому світу з повідомленням про десятки убитих, заарештованих або перевербованих інформаторів, які співпрацювали зі службою.

Про це пише The New York Times.

"Центр контррозвідки ЦРУ розглянув десятки справ упродовж останніх кількох років, пов'язаних з іноземними інформаторами, які були вбиті, заарештовані або, швидше за все, скомпрометовані", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, незважаючи на свою стислість, телеграма ЦРУ містила інформацію про конкретну кількість агентів, страчених або перевербованих конкуруючими спецслужбами. Подібними даними, зазвичай, не діляться у таких телеграмах.

"Упродовж останніх років розвідувальні служби таких країн, як РФ, Китай, Іран та Пакистан, вистежують інформаторів ЦРУ, а в деяких випадках перетворюють їх на подвійних агентів", - наголошується у повідомленні.

Також відзначається зростання майстерності "інших країн" у використанні таких інновацій, як біометричне сканування, розпізнавання осіб, штучний інтелект та хакерські інструменти для відстеження переміщень агентів ЦРУ.