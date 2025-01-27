У ЦВК білорусі заявили про перемогу лукашенка на "виборах"
27 січня 2025, 08:33
Свого найближчого конкурента чинний білоруський диктатор начебто обганяє на понад 83% голосів.
За попередніми даними, нелегітимний глава Білорусі Олександр Лукашенко нібито всьоме виграв вибори президента, набравши 86,82% голосів.
Про це заявив голова Центральної виборчої комісії республіки Ігор Карпенко, пише пропагандистське агентство БЕЛТА.
Уночі ЦВК опублікувала останні дані про кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата:
- голова Ліберально-демократичної партії Білорусі Олег Гайдукевич – 2,02%;
- підприємиця Анна Канопацька – 1,86%;
- чинний президент Олександр Лукашенко – 86,82%;
- перший секретар ЦК Комуністичної партії Сергій Сиранков - 3,21%;
- голова Республіканської партії праці та справедливості Олександр Хижняк – 1,74%;
- проти всіх – 3,60%.