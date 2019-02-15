У ЦВК озвучили кількість виборців в Україні, але вона буде мінятися

"Наші громадяни, які залишилися на території Криму, Донецької та Луганської областей мають всі юридичні можливості змінити місце голосування"

Станом на 14 лютого кількість виборців, які потенційно будуть включені в списки виборців, становить 29 млн 897 тисяч 548 особи.

Ця цифра буде змінюватися, в тому числі, з урахуванням того, що процес зміни адреси для голосування триватиме до 25 березня, заявила глава ЦВК Тетяна Сліпачук, передає "Інтерфакс-Україна".

Крім того, ще будуть враховані дані із спеціальних виборчих дільниць, які створюються не пізніше 30 днів до дня виборів.

"Наші громадяни, які залишилися на території Криму, Донецької та Луганської областей мають всі юридичні можливості змінити місце голосування. Тому тільки після отримання попередніх виборчих списків у нас більш-менш буде інформація про те, яка кількість виборців, як очікується, буде включено в списки", - пояснила Сліпачук.

Водночас керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах заявив, що станом на 14 лютого в Держреєстрі виборців є 35 млн 541 тисяч 743 записи про виборців, 34 млн 544 тисяч 993 з яких мають виборчу адресу, а 996 тисяч 750 записані з відміткою "вибув".

Він зазначив, що в реєстрі є 3 млн 109 тисяч 46 записів про померлих, які зберігаються протягом п'яти років відповідно до закону, 27 тис. 616 записів про осіб без громадянства, 35 тисяч 917 записів про недієздатних осіб.

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 7 лютого, прийняла за основу і в цілому законопроект №9524, який забороняє громадянам Росії бути спостерігачами на виборах.

Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Москва отримала запрошення Організації з безпеки і співпраці в Європі направити спостерігачів на вибори президента України 31 березня.