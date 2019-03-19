У ЦВК пояснили, чому збільшили кількість бюлетенів для першого туру виборів
Фактори, які зумовлюють збільшення кількості бюлетенів:
Перший фактор – указ президента, яким визначено перелік міст, сіл та селищ у Донецькій та Луганській областях.
Другий – це створені на тимчасовій основі спеціальні виборчі дільниці, до їхніх списків включать близько 23,5 тисячі людей.
Ще один фактор – кількість членів ЦВК у спеціальних виборчих дільницях. На момент переговорів з поліграфкомбінатом "Україна" ніхто не міг знати кількість цих членів ЦВК, тому записали близько 40 тисяч, зазначив заступник голови ЦВК Євген Радченко, інформує Громадське.
Є кількість виборців, які перебуватимуть у стаціонарних закладах охорони здоров’я. На них передбачено 227 тисяч бюлетенів.
Також є мешканці окупованих територій (де вибори не проводитимуться), які поміняли місце голосування без зміни виборчої адреси. Їх уже 33 тисячі, однак очікується збільшення.
Крім того, ЦВК утворила виборчі дільниці для військових, які виконують свої завдання у зоні операції Об’єднаних сил. Їх близько 47 тисяч.
Загалом, станом на червень 2018-го прогнозна кількість виборців була понад 30 мільйонів, зараз у списках кількість дещо менша.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія збільшила на 263 тисячі кількість бюлетенів для першого туру президентських виборів, забравши їх з другого туру. У проекті "Наші гроші" зазначили, що ніяких радикальних змін з кількістю виборців за три тижні між першим туром 31 березня і другим туром 21 квітня відбуватись не повинно.
Раніше у ЦВК повідомляли, що вибори президента України обійдуться бюджету у 2,35 мільярда гривень, а вибори до парламенту у 1,95 мільярда гривень. Згодом там повідомили, що планують збільшити видатки на друк бюлетенів на 10 мільйонів гривень через рекордну кількість кандидатів.
31 грудня в Україні розпочалася передвиборча кампанія виборів президента-2019. Голосування у першому турі виборів президента України відбудеться з 8:00 до 20:00 31 березня. Офіційні результати голосування українців мають оприлюднити не пізніше 10 квітня.
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