У ЦВК розповіли про курйози під час виборів
"Причина конфлікту була в тому, що кожен з них намагався відвоювати право зафіксувати порушення виборчого законодавства. Це хороший приклад того, що спостерігачі працюють добросовісно", - зазначив Євген Радченко, повідомляє "Громадське".
Він розповів також про курйоз на Львівщині, де на дільниці загубили ключі від металевої шафи, тому її відкривали болгаркою.
"Жоден бюлетень не постраждав", - зауважив заступник голови ЦВК.
Також Радченко розповів, що на Сумщині виборець намагався у роті винести бюлетень з дільниці.
"Члени комісії це побачили і прямо з рота витягли бюлетень. Пояснити своїх дії він не зміг", - розповіли у ЦВК.
Крім того, за його словами, на Херсонщині 18 дільниць на короткий термін.
Загалом вибори відбулися без суттєвих порушень.
Нагадаємо, що через порушення на виборах почато 31 провадження.
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