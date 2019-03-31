У ЦВК розповіли про курйози під час виборів

У Центральній виборчій комісії розповіли про курйози під час виборів президента України.

"Причина конфлікту була в тому, що кожен з них намагався відвоювати право зафіксувати порушення виборчого законодавства. Це хороший приклад того, що спостерігачі працюють добросовісно", - зазначив Євген Радченко, повідомляє "Громадське".

Він розповів також про курйоз на Львівщині, де на дільниці загубили ключі від металевої шафи, тому її відкривали болгаркою.

"Жоден бюлетень не постраждав", - зауважив заступник голови ЦВК.

Також Радченко розповів, що на Сумщині виборець намагався у роті винести бюлетень з дільниці.

"Члени комісії це побачили і прямо з рота витягли бюлетень. Пояснити своїх дії він не зміг", - розповіли у ЦВК.

Крім того, за його словами, на Херсонщині 18 дільниць на короткий термін.

Загалом вибори відбулися без суттєвих порушень.

Нагадаємо, що через порушення на виборах почато 31 провадження.