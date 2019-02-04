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У ЦВК сподіваються до кінця дня опрацювати 100% електронних протоколів

Результати першого туру виборів українці можуть дізнатися вже сьогодні
У Центральній виборчій комісії сподіваються, що вже сьогодні вдасться опрацювати 100% протоколів в електронному вигляді.
У ЦВК сподіваються до кінця дня опрацювати 100% електронних протоколів Фото: EPA/UPG

"Зараз у нас уже 98%. Очевидно, що ці 2% - це комісії, які зараз уточнюють дані, якщо десь у них не відповідає якась цифра, або система не приймає, тому що арифметично не збігається кількість протоколів і цифр, які в них зазначені, з кількістю бюлетенів і тих, хто проголосував у день виборів. Але це можуть бути одна-дві одиниці, які просто не пробиваються по системі, і ми сподіваємося, що, можливо, і сьогодні вже побачимо 100% (опрацьованих протоколів в електронному вигляді - ред.)", - заявила секретар Центрвиборчкому Наталія Бернацька, повідомляє "Укрінформ".

Для Центрвиборчкому важливо якомога швидше встановити результати, підкреслила вона.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала всі 100% протоколів голосування із закордонних округів на виборах президента України.

 
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02 04 2019 14:31
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