У ЦВК сподіваються до кінця дня опрацювати 100% електронних протоколів
"Зараз у нас уже 98%. Очевидно, що ці 2% - це комісії, які зараз уточнюють дані, якщо десь у них не відповідає якась цифра, або система не приймає, тому що арифметично не збігається кількість протоколів і цифр, які в них зазначені, з кількістю бюлетенів і тих, хто проголосував у день виборів. Але це можуть бути одна-дві одиниці, які просто не пробиваються по системі, і ми сподіваємося, що, можливо, і сьогодні вже побачимо 100% (опрацьованих протоколів в електронному вигляді - ред.)", - заявила секретар Центрвиборчкому Наталія Бернацька, повідомляє "Укрінформ".
Для Центрвиборчкому важливо якомога швидше встановити результати, підкреслила вона.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала всі 100% протоколів голосування із закордонних округів на виборах президента України.
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