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ЦВК завершила опрацювання протоколів із закордонних округів

Порошенко отримав 38, 93%, Зеленський - 26,01%
Центральна виборча комісія опрацювала всі 100% протоколів голосування із закордонних округів на виборах президента України.
ЦВК завершила опрацювання протоколів із закордонних округів

Порошенко отримав 38, 93% голосів за кордоном, Зеленський - 26,01%, свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Третю позицію за кількістю голосів українців за кордоном отримав Анатолій Гриценко  - 10, 64%, четверту Ігор Смешко - 6,62%.

П'яту Руслан Кошулинський - 4,67%, шосту Юлія Тимошенко - 4,21%, Юрій Бойко - 3,91%, восьму Олександр Вілкул - 1,8%. Інші кандидати набрали менш як 1% голосів.

Загалом на закордонних округах проголосував 55 031 громадянин України.

Нагадаємо, на чергових виборах Президента України за кордоном проголосували 12,62% від загальної кількості виборців.

Також, Центральна виборча комісія опрацювала 97,78% протоколів з результатами голосування на виборах президента України.

 

 

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02 04 2019 10:12
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