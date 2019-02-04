ЦВК завершила опрацювання протоколів із закордонних округів
Порошенко отримав 38, 93% голосів за кордоном, Зеленський - 26,01%, свідчать дані Центральної виборчої комісії.
Третю позицію за кількістю голосів українців за кордоном отримав Анатолій Гриценко - 10, 64%, четверту Ігор Смешко - 6,62%.
П'яту Руслан Кошулинський - 4,67%, шосту Юлія Тимошенко - 4,21%, Юрій Бойко - 3,91%, восьму Олександр Вілкул - 1,8%. Інші кандидати набрали менш як 1% голосів.
Загалом на закордонних округах проголосував 55 031 громадянин України.
Нагадаємо, на чергових виборах Президента України за кордоном проголосували 12,62% від загальної кількості виборців.
Також, Центральна виборча комісія опрацювала 97,78% протоколів з результатами голосування на виборах президента України.
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