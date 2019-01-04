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ЦВК: за кордоном проголосували менш як 13% виборців

"Загальна кількість виборців, яка була включена до списків виборців, склала 434 тисячі 930 осіб"
На чергових виборах Президента України за кордоном проголосували 12,62% від загальної кількості виборців.
ЦВК: за кордоном проголосували менш як 13% виборців Тетяна Сліпачук. Фото: УНН

"Закордонний округ в процесі цих чергових виборів Президента також відпрацював абсолютно гідно. Загальна кількість виборців, яка була включена до списків виборців, склала 434 тисячі 930 осіб. Із цієї кількості виборчі бюлетені отримали 54 тисячі 931 особа, що складає 12,62% від загальної кількості", - зазначила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, активність виборців була різною в різних державах.

Також Сліпачук розповіла, що наразі вже опрацьована інформація по 97 зі 101 дільниці за кордоном.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.

Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що вибори президента України 31 березня відбулися і пройшли без системних порушень.

Центральна виборча комісія на 10:00 опрацювала понад 60% протоколів в електронному вигляді.

У закордонному виборчому окрузі на виборах президента України перемогу здобув діючий голова держави Петро Порошенко.

 

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01 04 2019 13:19
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