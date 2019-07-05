CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ результаті операції поліції всіх чотирьох заручниць, захоплених озброєним чоловіком поблизу Тулузи на півдні Франції, визволено.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Тулузі визволили всіх заручниць
"Трьох жінок, які залишалися заручницями, звільнено. Нині у приміщенні магазину жодного заручника немає"
Фото: twitter.com/ChrisBouillot
"Трьох жінок, які залишалися заручницями, звільнено. Нині у приміщенні магазину жодного заручника немає", - повідомляє видання Actu17.
Виданню стало відомо, що зловмисникові, який захопив жінок, 17 років.
Нагадаємо, що у вівторок озброєний чоловік узяв у заручники чотирьох відвідувачів крамниці в передмісті Тулузи. Інцидент стався близько 16:20 за місцевим часом. Станом на 19.00 було звільнено одну жінку.
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07 05 2019 22:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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