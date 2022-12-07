У Туреччині анонсували переговори щодо "зернового коридору"

Завтра зерно, яке очікує в українських портах Стамбула, буде благополучно відправлено на міжнародні ринки морським шляхом. Переговори проведуть військові делегації Міністерств оборони Туреччини, РФ і України і делегація ООН

У середу, 13 липня, в Туреччині пройдуть переговори щодо безпечного вивезення українського зерна на світовий ринок.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляємо з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Туреччини.

За його словами, дипломатична діяльність і директиви президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо врегулювання "продовольчої кризи" отримали позитивний розвиток.

"Завтра зерно, яке очікує в українських портах Стамбула, буде благополучно відправлено на міжнародні ринки морським шляхом. Переговори проведуть військові делегації Міністерств оборони Туреччини, РФ і України і делегація ООН", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський провели телефонні переговори, в рамках яких обговорили безпечний вивіз зерна з України.

Крім того, Ердоган провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.

Турецька сторона закликала Росію забезпечити "зерновий коридор" для вивезення українського зерна через Чорне море.