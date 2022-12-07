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У Туреччині анонсували переговори щодо "зернового коридору"

Завтра зерно, яке очікує в українських портах Стамбула, буде благополучно відправлено на міжнародні ринки морським шляхом. Переговори проведуть військові делегації Міністерств оборони Туреччини, РФ і України і делегація ООН
У середу, 13 липня, в Туреччині пройдуть переговори щодо безпечного вивезення українського зерна на світовий ринок.
У Туреччині анонсували переговори щодо "зернового коридору" Фото: Слово і Діло
Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляємо з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Туреччини.
 
За його словами, дипломатична діяльність і директиви президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо врегулювання "продовольчої кризи" отримали позитивний розвиток.
 
"Завтра зерно, яке очікує в українських портах Стамбула, буде благополучно відправлено на міжнародні ринки морським шляхом. Переговори проведуть військові делегації Міністерств оборони Туреччини, РФ і України і делегація ООН", - сказав міністр.
 
Нагадаємо, раніше Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський провели телефонні переговори, в рамках яких обговорили безпечний вивіз зерна з України.
 
Крім того, Ердоган провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.
 
Турецька сторона закликала Росію забезпечити "зерновий коридор" для вивезення українського зерна через Чорне море.
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12 07 2022 14:52
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