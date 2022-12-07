НОВИНИУ середу, 13 липня, в Туреччині пройдуть переговори щодо безпечного вивезення українського зерна на світовий ринок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині анонсували переговори щодо "зернового коридору"
Завтра зерно, яке очікує в українських портах Стамбула, буде благополучно відправлено на міжнародні ринки морським шляхом. Переговори проведуть військові делегації Міністерств оборони Туреччини, РФ і України і делегація ООН
Фото: Слово і Діло
Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляємо з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Туреччини.
За його словами, дипломатична діяльність і директиви президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо врегулювання "продовольчої кризи" отримали позитивний розвиток.
"Завтра зерно, яке очікує в українських портах Стамбула, буде благополучно відправлено на міжнародні ринки морським шляхом. Переговори проведуть військові делегації Міністерств оборони Туреччини, РФ і України і делегація ООН", - сказав міністр.
Нагадаємо, раніше Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський провели телефонні переговори, в рамках яких обговорили безпечний вивіз зерна з України.
Крім того, Ердоган провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.
Турецька сторона закликала Росію забезпечити "зерновий коридор" для вивезення українського зерна через Чорне море.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 07 2022 14:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Маленька чемпіонка з шашок зібрала двадцять одну тисячу для ЗСУ
- ФОТО У Рівному оцифрували стародрук, виданий у 1734 році в Почаєві
- ФОТО Стартувало навчання перших 150 операторів "Армії дронів"
- Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
No articles