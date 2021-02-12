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У Туреччині археологи відкопали 900-річний палац

Зараз розкопки проводяться у залі другого поверху Харранського палацу. Усередині зали було засипано землі приблизно на 7 метрів… Цього року в ході розкопок ми розчистили цю залу
У районі Харран у провінції Шанлиурфа, на сході Туреччини, де знаходиться одне з найстаріших поселень у світі, внесене до орієнтовного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, археологи відкопали унікальний палац.
У Туреччині археологи відкопали 900-річний палац Фото: АА
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TRT Haber.
 
"Зараз розкопки проводяться у залі другого поверху Харранського палацу. Усередині зали було засипано землі приблизно на 7 метрів… Цього року в ході розкопок ми розчистили цю залу", - розповів інформагентству Anadolu керівник розкопок професора університету Харрана Мехмет Онал.
 
За його словами, палац, де проводять розкопки, є унікальним прикладом 3-поверхової будівлі, яка зберіглася з часів середньовіччя та приховує багато таємниць.
 
Розкопки в цьому місці тривають протягом 8 років. Археологи намагаються знайти в межах палацу стародавній храм, про який є згадки. Вік палацу - приблизно 9 століть.
 
Харранський палац розташований на території фортеці, він є однією з найбільших споруд в Анатолії, що зберіглася до наших часів.
 
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02 12 2021 13:20
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