У Туреччині археологи відкопали 900-річний палац

Зараз розкопки проводяться у залі другого поверху Харранського палацу. Усередині зали було засипано землі приблизно на 7 метрів… Цього року в ході розкопок ми розчистили цю залу

У районі Харран у провінції Шанлиурфа, на сході Туреччини, де знаходиться одне з найстаріших поселень у світі, внесене до орієнтовного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, археологи відкопали унікальний палац.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TRT Haber.

"Зараз розкопки проводяться у залі другого поверху Харранського палацу. Усередині зали було засипано землі приблизно на 7 метрів… Цього року в ході розкопок ми розчистили цю залу", - розповів інформагентству Anadolu керівник розкопок професора університету Харрана Мехмет Онал.

За його словами, палац, де проводять розкопки, є унікальним прикладом 3-поверхової будівлі, яка зберіглася з часів середньовіччя та приховує багато таємниць.

Розкопки в цьому місці тривають протягом 8 років. Археологи намагаються знайти в межах палацу стародавній храм, про який є згадки. Вік палацу - приблизно 9 століть.

Харранський палац розташований на території фортеці, він є однією з найбільших споруд в Анатолії, що зберіглася до наших часів.