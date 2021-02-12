CУСПІЛЬСТВО ФОТОУ Мексиці на території сучасної столиці Мехіко археологи знайшли ацтекський храм, споруджений уже після завоювання країни конкістадорами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
02 12 2021 10:33
У Мексиці знайшли ацтекський храм XVI cтоліття
Фото: INAH
Про це повідомляє The History Blog.
Повідомляється, що залишки храму, спорудженого в ацтекській столиці Теночтитлані вже після падіння імперії ацтеків, археологи знайшли у сучасному Мехіко, неподалік Площі Гарібальді, де часто проводяться музичні фестивалі. Розкопки тривали близько трьох місяців.
Науковці припускають, що храм був споруджений між 1521 та 1610 роками. Внутрішній двір храму, де проводилися ритуали, відкопали на глибині приблизно чотири метри. Там знайшли 13 вогнищ, казани, чаші, тарілку та урну з прахом та залишками кісток.
ЗМІ відзначає, що останніми роками у місті Мехіко вже зробили низку археологічних відкриттів, у тому числі в центральних районах столиці. Серед найбільш вражаючих знахідок були майданчик для гри у м’яч, вежа з людських черепів та золота статуетка вовка.
Зазначається, що це останнє відкриття припало на 500-річчя іспанського завоювання, яке відбулося у 1521 році під командою конкістадора Ернана Кортеса. У цьому році в ході відзначення історичної дати у Мексиці збудували копію Великого Храму ацтеків у центрі Мехіко.
Як повідомлялося, раніше у Перу знайшли 800-річну мумію.
Фото: INAH
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