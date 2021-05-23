У Туреччині обіцяють до кінця травня вакцинувати персонал туристичної сфери

Весь персонал, залучений до сфери туризму, буде вакцинований до кінця травня 2021 року

До кінця травня весь персонал туристичної сфери в Туреччині буде вакциновано від коронавірусу.

Про це міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив у суботу, 22 травня, в Анталії на презентації заходів безпеки, які вживаються в туристичній сфері в умовах пандемії, для представників дипкорпусу та преси, повідомляє Укрінформ.

"Весь персонал, залучений до сфери туризму, буде вакцинований до кінця травня 2021 року", - сказав міністр.

За його словам, завдяки домовленостям про отримання вакцини Pfizer (30 млн доз надійде в червні, ще 60 млн у липні-вересні – ред.), загалом весь процес вакцинації в Туреччині буде прискорено.

Щодо програм сертифікації безпечного туризму, яка була запроваджена в Туреччині у червні минулого року, то, за словами міністра, цьогоріч критеріїв для проходження такої сертифікації стало ще більше.

"З часу запровадження програми сертифікації безпечного туризму минулого року ми врахували зміни та досвід, і кількість критеріїв для проходження сертифікації було збільшено до 171 (із 161 – ред.)", - сказав міністр.

Сертифікації підлягають всі готелі, які мають більш ніж 30 номерів. Ті, які не пройшли сертифікацію, не мають права на роботу. Загалом сертифіковано 4915 закладів проживання, 1993 закладів громадського харчування, 12 виставкових та мистецьких закладів, 9 тематичних парків тощо.

Стосовно загальної епідситуації в Туреччині Ерсой повідомив, що рівень виявлення нових випадків у курортних зонах Анталії, Бодрума, Даламана, Ізміра, Айдина на 50% нижчий за середній показник по країні.

Так, за минулу добу, 21 травня, в Туреччині виявлено 9,5 тисяч випадків інфікування коронавірусом, 214 людей померли, 8,9 тисячі одужали.

Станом на 16.00 суботи 22 травня у Туреччині повністю вакциновано майже 11,9 млн людей, ще 15,9 млн отримали першу дозу вакцини.