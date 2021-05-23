Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Туреччині обіцяють до кінця травня вакцинувати персонал туристичної сфери

Весь персонал, залучений до сфери туризму, буде вакцинований до кінця травня 2021 року
До кінця травня весь персонал туристичної сфери в Туреччині буде вакциновано від коронавірусу.
У Туреччині обіцяють до кінця травня вакцинувати персонал туристичної сфери Фото: tsn.ua
Про це міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив у суботу, 22 травня, в Анталії на презентації заходів безпеки, які вживаються в туристичній сфері в умовах пандемії, для представників дипкорпусу та преси, повідомляє Укрінформ.
 
"Весь персонал, залучений до сфери туризму, буде вакцинований до кінця травня 2021 року", - сказав міністр.
 
За його словам, завдяки домовленостям про отримання вакцини Pfizer (30 млн доз надійде в червні, ще 60 млн у липні-вересні – ред.), загалом весь процес вакцинації в Туреччині буде прискорено.
 
Щодо програм сертифікації безпечного туризму, яка була запроваджена в Туреччині у червні минулого року, то, за словами міністра, цьогоріч критеріїв для проходження такої сертифікації стало ще більше.
 
"З часу запровадження програми сертифікації безпечного туризму минулого року ми врахували зміни та досвід, і кількість критеріїв для проходження сертифікації було збільшено до 171 (із 161 – ред.)", - сказав міністр.
 
Сертифікації підлягають всі готелі, які мають більш ніж 30 номерів. Ті, які не пройшли сертифікацію, не мають права на роботу. Загалом сертифіковано 4915 закладів проживання, 1993 закладів громадського харчування, 12 виставкових та мистецьких закладів, 9 тематичних парків тощо.
 
Стосовно загальної епідситуації в Туреччині Ерсой повідомив, що рівень виявлення нових випадків у курортних зонах Анталії, Бодрума, Даламана, Ізміра, Айдина на 50% нижчий за середній показник по країні.
 
Так, за минулу добу, 21 травня, в Туреччині виявлено 9,5 тисяч випадків інфікування коронавірусом, 214 людей померли, 8,9 тисячі одужали.
 
Станом на 16.00 суботи 22 травня у Туреччині повністю вакциновано майже 11,9 млн людей, ще 15,9 млн отримали першу дозу вакцини.
 
Нагадаємо, що з 15 травня Туреччина скасувала вимогу до пасажирів, які летять з України, пред’являти перед початком подорожі негативний результат тесту на коронавірус.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 05 2021 12:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чому варто інвестувати в новий комплекс апартаментів BOSTON Creative House

Чому варто інвестувати в новий комплекс апартаментів BOSTON Creative House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.