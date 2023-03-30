У Туреччині стався землетрус

Підземні поштовхи було зафіксовано у провінції Кахраманмараш. Їхній епіцентр перебував в районі Онікішубат.

На південному сході Туреччини у провінції Кахраманмараш стався землетрус магнітудою 4,1.

Про це повідомило агентство Анадолу з посиланням на Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді країни (AFAD).

Зазначається, що поштовхи було зафіксовано о 00:44 за місцевим часом.

Епіцентр землетрусу був у районі Онікішубат. Вогнище залягало на глибині 7 км.

Про руйнування та постраждалих інформації немає.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині сталося два землетруси магнітудою понад сім балів. Підземні поштовхи, за якими були тисячі афтершоків, відчувалися і в сусідніх країнах, з яких найбільше постраждала Сирія.