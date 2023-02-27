В Туреччині знову землетрус: є загиблі та травмовані

За останні тижні це вже третій сильний землетрус в Туреччині.

У провінції Малатья на південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,6, внаслідок якого загинули щонайменш троє людей.

Про це пише Anadolu.

Сьогодні поштовхи сталися о 12:04, епіцентр в районі Єшилютр.

В Управлінні з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомили, що зафіксовано руйнування 25 будинків. На місці працюють рятувальники, місцевих жителів просять не заходити у постраждалі будівлі через загрозу обвалу.

На цей час відомо про трьох загиблих і 69 травмованих.

Тиждень тому ми писали, що у Туреччині стались нові землетруси в зоні попереднього лиха.