Матеріали:
Теми:

В Туреччині знову землетрус: є загиблі та травмовані

27 лютого 2023, 15:59
В Туреччині знову землетрус: є загиблі та травмовані
За останні тижні це вже третій сильний землетрус в Туреччині.

У провінції Малатья на південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,6, внаслідок якого загинули щонайменш троє людей.

Про це пише Anadolu.

Сьогодні поштовхи сталися о 12:04, епіцентр в районі Єшилютр. 

В Управлінні з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомили, що зафіксовано руйнування 25 будинків. На місці працюють рятувальники, місцевих жителів просять не заходити у постраждалі будівлі через загрозу обвалу.

На цей час відомо про трьох загиблих і 69 травмованих.

Тиждень тому ми писали, що у Туреччині стались нові землетруси в зоні попереднього лиха.

Туреччиназемлетрус

Останні матеріали

Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal
Політика
Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 15:54
Байден у Києві, мертвонароджені заяви Китаю та такий самий
Політика
Байден у Києві, мертвонароджені заяви Китаю та такий самий "великий наступ" росіян. Аналіз головних подій тижня – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 13:20
Крок за кроком: етапи війни. Жоден елемент путінської стратегії досі не спрацював – Лоуренс Фрідман
Політика
Крок за кроком: етапи війни. Жоден елемент путінської стратегії досі не спрацював – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 10:44
росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер
Політика
росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер
Переклад iPress – 26 лютого 2023, 16:41
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Політика
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 14:55
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу
Політика
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 10:07
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Політика
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 17:38
росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg
Політика
росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 15:59
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється