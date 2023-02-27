В Туреччині знову землетрус: є загиблі та травмовані
У провінції Малатья на південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,6, внаслідок якого загинули щонайменш троє людей.
Про це пише Anadolu.
Сьогодні поштовхи сталися о 12:04, епіцентр в районі Єшилютр.
В Управлінні з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомили, що зафіксовано руйнування 25 будинків. На місці працюють рятувальники, місцевих жителів просять не заходити у постраждалі будівлі через загрозу обвалу.
На цей час відомо про трьох загиблих і 69 травмованих.
Тиждень тому ми писали, що у Туреччині стались нові землетруси в зоні попереднього лиха.