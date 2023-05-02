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ПОЛІТИКА

У Туреччині відкривається найбільша в Європі сонячна електростанція

02 травня 2023, 13:02
У Туреччині відкривається найбільша в Європі сонячна електростанція
Фото: з відкритих джерел
За рахунок нової СЕС буде задоволено потреби в електроенергії близько 2 млн осіб, а крім того, електростанція запобігатиме викидам 2 млн тонн шкідливих речовин у навколишнє середовище.

У турецькій провінції Конья відбудеться відкриття найбільшої сонячної електростанції (СЕС) у Європі. СЕС Карапинар потужністю 1350 МВт належить компанії Kalyon Energy. 

Про це повідомляє Анадолу.

Як повідомили у прес-службі компанії, СЕС Карапинар охоплює площу 20 млн кв. метрів.

Монтажні роботи на майданчику сонячної електростанції розпочалися в січні 2020 року.

Повідомляється, що з виведенням на повну силу СЕС Карапинар збільшить частку встановленої потужності сонячної енергетики Туреччини на 20%.

Сонячна електростанція складається з 3256038 сонячних панелей, вироблених на підприємстві Kalyon Fotovoltaik. Активну фінансову підтримку проекту надав британський уряд. Загальна вартість проекту СЕС оцінюється в 1 млрд доларів.

Сонячна електростанція вироблятиме щорічно 3 млрд кВт електроенергії - 1% споживання електроенергії в Туреччині.

Видання повідомляє, що за рахунок нової СЕС буде задоволено потреби в електроенергії близько 2 млн осіб, а крім того, електростанція запобігатиме викидам 2 млн тонн шкідливих речовин у навколишнє середовище.

Нагадаємо, уряд затвердив енергетичну стратегію до 2050 року.

Туреччинаелектростанція

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