У Туреччині відкривається найбільша в Європі сонячна електростанція

За рахунок нової СЕС буде задоволено потреби в електроенергії близько 2 млн осіб, а крім того, електростанція запобігатиме викидам 2 млн тонн шкідливих речовин у навколишнє середовище.

У турецькій провінції Конья відбудеться відкриття найбільшої сонячної електростанції (СЕС) у Європі. СЕС Карапинар потужністю 1350 МВт належить компанії Kalyon Energy.

Про це повідомляє Анадолу.

Як повідомили у прес-службі компанії, СЕС Карапинар охоплює площу 20 млн кв. метрів.

Монтажні роботи на майданчику сонячної електростанції розпочалися в січні 2020 року.

Повідомляється, що з виведенням на повну силу СЕС Карапинар збільшить частку встановленої потужності сонячної енергетики Туреччини на 20%.

Сонячна електростанція складається з 3256038 сонячних панелей, вироблених на підприємстві Kalyon Fotovoltaik. Активну фінансову підтримку проекту надав британський уряд. Загальна вартість проекту СЕС оцінюється в 1 млрд доларів.

Сонячна електростанція вироблятиме щорічно 3 млрд кВт електроенергії - 1% споживання електроенергії в Туреччині.

Видання повідомляє, що за рахунок нової СЕС буде задоволено потреби в електроенергії близько 2 млн осіб, а крім того, електростанція запобігатиме викидам 2 млн тонн шкідливих речовин у навколишнє середовище.

Нагадаємо, уряд затвердив енергетичну стратегію до 2050 року.