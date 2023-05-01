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ПОЛІТИКА

Уряд затвердив енергетичну стратегію до 2050 року

01 травня 2023, 19:31
Уряд затвердив енергетичну стратегію до 2050 року
Фото: з вільних джерел
Цілі стратегії досягатимуть шляхом розвитку сучасної атомної генерації, відновлюваних джерел енергії, модернізації та автоматизації систем передачі й розподілу.

Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства енергетики схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року, націлену на досягнення вуглецевої нейтральності до зазначеного періоду.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Документ відображає цілі європейського "зеленого курсу" та базується на принципах комплексного підходу до формування та реалізації політики у сфері енергетики, створення умов для сталого розвитку економіки України", – йдеться в повідомленні.

Вказано, що цілі стратегії досягатимуть шляхом розвитку сучасної та безпечної атомної генерації, відновлюваних джерел енергії, модернізації та автоматизації систем передачі й розподілу.

Серед ключових напрямів стратегії – підвищення стійкості енергосистеми, поглиблення її інтеграції в загальноєвропейську, децентралізація генерації, зниження викидів парникових газів, а також розвиток новітніх технологій, зокрема виробництво та використання водню, спорудження малих модульних ядерних реакторів та установок зберігання енергії.

Проєкт енергетичної стратегії було підготовлено спільно з ключовими українськими енергокомпаніями, за підтримки уряду Великої Британії зі залученням аудиторів із KPMG. Під час підготовки документа відбулися консультації з Міжнародним енергетичним агентством, Міненерго США, Німецьким енергетичним агентством, Берлінською школою економіки та Данським енергетичним агентством. Проєкт стратегії було також представлено Єврокомісії.

Раніше повідомлялось, що міністерство енергетики України і міністерство клімату, енергетики та комунальних послуг Королівства Данія уклали угоду про розширення партнерства в сфері вітрової генерації.

енергетикауряд

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