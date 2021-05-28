У Туреччині випробовують власну вакцину від коронавірусу Йде набір щонайменше 480 добровольців для нової (другої) фази випробування вітчизняної вакцини на основі вірусоподібних частинок (VLP)

У Туреччині набирають 480 добровольців для участі в другій фазі випробування однієї з вакцин, розроблених турецькими науковцями. Масштабні клінічні випробування за участю 10 тисяч добровольців планують почати за два тижні.

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"Йде набір щонайменше 480 добровольців для нової (другої) фази випробування вітчизняної вакцини на основі вірусоподібних частинок (VLP)", - повідомили в міністерстві промисловості та технологій Туреччини, передає Укрінформ. Планується, що протягом 15 днів після другої фази буде розпочато третю фазу випробування. Це буде основний етап клінічного випробування, який необхідний для подальшого широкого застосування вакцини. Протягом третьої фази вакцину буде введено понад 10 тисячам добровольців у майже 40 центрах по всій Туреччині. Як повідомлялося на початку квітня, у турецькому університеті Ерджієс, що в провінції Кайсері, в центральній частині країни, провели успішні перші дві фази випробування вакцини власної розробки проти коронавірусу. Триває третя фаза дослідження вакцини. На різних етапах дослідження перебувають близько семи вакцин, розроблених турецькими науковцями. Одна з них назальна. Міністр промисловості Туреччини Мустафа Варанк долучився в ролі добровольця до випробування розробленої у країні вакцини проти коронавірусу. Читайте також: У Туреччині обіцяють до кінця травня вакцинувати персонал туристичної сфери

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