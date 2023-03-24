У Туреччині запустять масове виробництво власних танків Altay

Випробування танка Altay розпочнуться 23 квітня й завершується в наступному році.

Наприкінці квітня Туреччина передасть перший танк Altay на тестування своїм військовим. Після цього очікується запуск його масового виробництва.

Про це пише CNN Türk.

"Національний танк Altay буде передано збройним силам Туреччини 23 квітня. Після завершення процесу тестування розпочнеться масове виробництво. Метою є практичне застосування першого танка Altay у бойовій обстановці у 2025 році”, - заявила пресслужба компанії-виробника BMC Defence.

Випробування танка Altay розпочнуться 23 квітня й завершується в наступному році. Вже у 2025 році він буде поставлений на озброєння в збройних силах Туреччини.

Наразі танк обладнаний двигунами з Південної Кореї, однак у 2026 році Туреччина планує оснащувати його двигунами власного виробництва.

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