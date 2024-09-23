У Тверській області знищено 58 будівель арсеналу, залізницю і потяг – OSINT-аналітики

На супутникових знімках видно, що значні пошкодження отримала північна частина депо.

Нові супутникові знімки 23-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони рф показали, що було знищено більше 58 будівель складів, кілька відкритих майданчиків з боєприпасами, пошкоджено залізницю і знищено потяги з боєприпасами.

Про це пише американський OSINT-дослідник MT_Anderson в соцмережі X (Twitter).

Ще 21 вересня українські безпілотники атакували арсенал боєприпасів після чого у Тверській області перекрили федеральну трасу та евакуювали станцію.

На супутникових знімках видно, що значні пошкодження отримала північна частина депо.

Більше 58 будівель складів та кілька відкритих майданчиків перетворилися на попіл або сильно пошкоджені.

Крім того, постраждали зони завантаження боєприпасів на залізницю.

OSINT-аналітики пишуть, що під час удару там були потяги з боєприпасами.