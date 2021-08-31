CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗемлетрус магнітудою 6,3 стався поблизу тихоокеанських островів Кермадек.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Тихому океані стався сильний землетрус
Фото: emsc-csem.org
Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Геологічної служби США.
Поштовхи зафіксовані 31 серпня о 05:52 за київським часом. Епіцентр був виявлений на глибині 16 км.
Зазначається, що попередження про загрозу цунамі не оголошувалось.
Нині немає інформації про постраждалих і збитки.
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31 08 2021 13:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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