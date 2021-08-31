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У Тихому океані стався сильний землетрус

Землетрус магнітудою 6,3 стався поблизу тихоокеанських островів Кермадек.
У Тихому океані стався сильний землетрус Фото: emsc-csem.org

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Геологічної служби США.

Поштовхи зафіксовані 31 серпня о 05:52 за київським часом. Епіцентр був виявлений на глибині 16 км.

Зазначається, що попередження про загрозу цунамі не оголошувалось.

Нині немає інформації про постраждалих і збитки.

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31 08 2021 13:42
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